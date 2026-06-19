Ложь об ударе по автобусу с детьми: в ISW предупредили украинцев о новых планах России

Кремль обвинил Украину в нападении на гражданский пассажирский автобус в России 17 июня в Брянской области. Таким образом он готовит почву для оправдания своей следующей масштабной атаки.

Есть документы, опровергающие соответствующие обвинения российских и белорусских чиновников. Об этом пишет Институт изучения войны.

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Зачем Россия лжет об ударе по автобусу с детьми?

Служба безопасности Украины 18 июня сообщила о перехвате официальных внутренних российских отчетов. В них отмечается, что Украина не атаковала пассажирский автобус, который перевозил детскую футбольную команду Беларуси.

СБУ заявила, что внутренние отчеты российского государственного учреждения "Безопасный регион" для Брянской области пришли к выводу, что Россия не обнаружила никаких украинских беспилотников или других объектов вблизи района, где российские чиновники обвинили Украину в атаке на автобус,

– напомнили в ISW.

Белорусский президент назвал этот инцидент провокацией и попыткой втянуть Беларусь в войну.

А Россия придумала это оправдание, чтобы нанести новые масштабные удары по Украине. Это будет "ответом на якобы нанесённые Украиной удары по гражданскому населению".

Напомним, что Зеленский отметил, что Путин слабеет и политически, и на поле боя, и физически.

Но это не уменьшает опасность обстрелов. Президент Украины призвал пользоваться укрытиями во время воздушных тревог.