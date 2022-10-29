После нападения поклонника Трампа: мужу Нэнси Пелоси провели операцию на черепе

Мужу спикерки Палаты Представителей США Нэнси Пелоси после нападения на дом супругов провели операцию. Пол Пелоси попал в больницу с переломом черепа.

Нападающий избил мужа Нэнси Пелоси молотком во время нападения 28 октября. Пол Пелоси получил травмы черепа, кисти и правой руки.

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В каком состоянии Пол Пелоси

82-летний муж спикера Палаты представителей США сейчас находится под наблюдением врачей. Полу Пелоси провели операцию на черепе. По словам спикера Нэнси Пелоси Дрю Хэмилла, врачи ожидают полного выздоровления мужчины.

Нападавшего задержали. Им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп – поклонник Дональда Трампа и теорий заговора. Он ворвался в дом спикерки и напал на ее мужа. Когда в дом прибыли правоохранители, то увидели, что Пол Пелоси пытается забрать у нападающего молоток. ДеПейп на глазах правоохранителей ударил Пола Пелоси молотком, после чего был задержан.

Нападающему готовятся предъявить обвинения по статьям о покушении на убийство и жестокое обращение с пожилыми людьми.

Правоохранители уверены, что нападение не случайно, ведь через 2 недели в США состоятся промежуточные выборы, на которых, в частности, переизбирают членов Палаты представителей.

Нападение на мужа Нэнси Пелоси: главное

28 октября около 2:20 по местному времени злоумышленник ворвался в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско.

По данным американских СМИ, нападающий искал в резиденции именно Нэнси Пелоси. Когда он увидел ее мужа, то начал кричать: "Где Нэнси, где Нэнси?". Политик в это время находилась в Вашингтоне.

После нападения спикерке Палаты представителей США позвонил по телефону американский президент Джо Байден. Он сказал, что молится о выздоровлении ее мужа.

Расследованием инцидента занимаются совместно ФБР, полиция Капитолия и департамент полиции Сан-Франциско.

Стоит отметить, что это уже не первое нападение на дом Нэнси Пелоси. Перед массовыми беспорядками в Капитолии, произошедшими в январе 2021 года, неизвестные обрисовали дом политика. Кроме того, на тротуаре рядом оставили голову свиньи.

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