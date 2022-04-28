Однако визит генсека не отразился на боевых действиях, ведущихся со стороны России. Как отметил министр обороны Резников, такие действия – это нападение на безопасность представителя ООН.

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На обстрелы отреагировал ряд украинских представителей. Так, в своем твиттере министр обороны Украины Алексей Резников написал, что действия России – это посягательство на безопасность всего мира.

Пока Генеральный секретарь ООН находится в Киеве, постоянный член Совета Безопасности ООН – Россия – наносит ракетные удары по городу,

– написал Резников.

Он добавил, что это, в частности, нападение на безопасность Антониу Гутерреша.

Обстрел Киева во время визита генсека ООН

Напомним, вечером 28 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Попадание в два объекта подтвердил Виталий Кличко. Есть информация про по меньшей мере трех пострадавших.

Обстрел украинской столицы произошел во время визита Антониу Гутерреша – генсека ООН. Он навестил Бородянку, чтобы зафиксировать преступления России.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента подчеркнул, что эти обстрелы свидетельствуют о цинизме россиян. Он поставил под вопрос целесообразность пребывания России в Совбезе ООН.

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