Проте візит генсека не вплинув на бойові дії, що ведуться зі сторони Росії. Як зазначив міністр оборони Резніков, – це напад на безпеку представника ООН.

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На обстріли відреагувала низка українських представників. Так, у своєму твітері міністр оборони України Олексій Резніков написав, що дії Росії – це посягання на безпеку усього світу.

Поки Генеральний секретар ООН перебуває у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН – Росія – завдає ракетних ударів по місту,

– написав Резніков.

Він додав, що це, зокрема, напад на безпеку Антоніу Гутерреша.

Обстріл Києва під час візиту генсека ООН

Нагадаємо, увечері 28 квітня російські окупанти вчергове обстріляли Київ. Влучання у два об'єкти підтвердив Віталій Кличко. Наразі є інформація про щонайменше трьох постраждалих.

Обстріл української столиці відбувся під час візиту Антоніу Гутерреша – генсека ООН. Він відвідав Бородянку, щоб зафіксувати злочини Росії.

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента підкреслив, що ці обстріли свідчать про цинізм росіян. Він поставив під сумнів доцільність перебування Росії у Радбезі ООН.

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