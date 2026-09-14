Россияне сбросили бомбу на Изюм: среди раненых – 2-месячный младенец

Каждый день поступают сообщения о новых военных преступлениях оккупантов. Они продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру украинских городов. Так, ночью под вражеским обстрелом оказался Изюм в Харьковской области.

Россияне сбросили на город управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Каковы последствия обстрела Изюма?

В результате российского удара УАБом пострадали три человека: 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок.

Кроме того, в городе разрушены 4 частных домовладения, повреждены 5 частных домов, а также легковые автомобили.

Глава ОВА уточнил, что на местах попаданий работают профильные службы.

Отметим, что Изюм в Харьковской области почти ежедневно подвергается российским ударам. Оккупанты активно применяют УАБы, пытаясь повредить гражданскую инфраструктуру и логистику города.

По словам командира 96-го отдельного батальона поддержки Сергея Тищенко, в сентябре россияне практически каждую ночь наносят удары по Изюму. Под ударами оказываются торговые площадки, парковки и другие гражданские объекты.

В то же время украинские военные усилили защиту города от дронов. Основные дороги и логистические маршруты Изюма закрыли антидроновой защитой, что помогает останавливать FPV-дроны и другие беспилотники.

Ранее стало известно, что российский дрон попал в частный дом в Чугуеве Харьковской области, убив почти всю семью. В результате атаки погибли три человека – 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.

Дом, гараж и хозяйственная постройка были разрушены, также возник пожар. Одна женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована, еще четверо человек перенесли острую стрессовую реакцию.