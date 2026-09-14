Росіяни скинули на місто керовану авіаційну бомбу. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки обстрілу Ізюма?

Внаслідок російського удару КАБом постраждали троє людей: 56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина.

Крім того, у місті зруйновані 4 приватних домоволодіння, пошкоджені 5 приватних будинків, а також легкові автомобілі.

Глава ОВА уточнив, що на місцях влучань працюють профільні служби.

Зауважимо, Ізюм на Харківщині майже щодня зазнає російських ударів. Окупанти активно застосовують КАБи, намагаючись пошкодити цивільну інфраструктуру та логістику міста.

За словами командира 96-го окремого батальйону підтримки Сергія Тіщенка, у вересні росіяни практично щоночі б'ють по Ізюму. Під ударами опиняються торговельні майданчики, парковки та інші цивільні об'єкти.

Водночас українські військові посилили захист міста від дронів. Основні дороги та логістичні маршрути Ізюма закрили антидроновим захистом, що допомагає зупиняти FPV-дрони та інші безпілотники.

Раніше стало відомо, що російський дрон влучив у приватний будинок у Чугуєві на Харківщині, вбивши майже усю родину. Внаслідок атаки загинули троє людей – 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик і 45-річний чоловік.

Будинок, гараж і господарську споруду було зруйновано, також виникла пожежа. Одна жінка зазнала тяжких травм і була госпіталізована, ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес.