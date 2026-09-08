8 сентября, 10:43
Враг совершил атаку на "Эпицентр" в Прилуках: полиция работает на месте удара
Российские военные провели атаку на торговый центр в Прилуках Черниговской области. В настоящее время спецслужбы уточняют информацию о возможных пострадавших и масштабах нанесенного ущерба.
Как сообщили в полиции Черниговской области, на месте попадания уже работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы.
Правоохранители обеспечивают охрану территории, фиксируют последствия обстрела гражданской инфраструктуры и собирают доказательства военного преступления российской армии.
Полицейские призывают граждан не приближаться к месту удара из-за высокой угрозы повторной атаки и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.