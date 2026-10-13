Россияне нанесли удар по колонне гражданских лиц во время принудительной "эвакуации" из Купянска

13 октября российские военные нанесли удар по колонне гражданских лиц. Она выезжала из Купянска в Харьковской области в ходе так называемой эвакуации.

Об этом сообщили в Группировке объединенных сил.

Что известно об атаке?

13 октября российские оккупанты нанесли удар по колонне, которая выезжала из Купянска в ходе эвакуации мирного населения.

Сегодня, 13 октября, во время очередной "эвакуации", а по сути – насильственной депортации мирного населения из окрестностей Купянска, вооруженные силы оккупантов нанесли удар по колонне, выехавшей из города,

– говорится в сообщении.

Среди гражданских лиц были две женщины, ребенок и несколько мужчин, есть пострадавшие. Во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия" заявили, что оккупанты сначала прикрывались мирными жителями, а затем сами открыли по ним огонь.

Россияне вели группу гражданских лиц в направлении газопровода "Шебелинка – Острогожск". По дороге люди неоднократно попадали под минометный и артиллерийский огонь.

На видео с разведывательных беспилотников украинских подразделений в зоне ответственности корпуса видно, что среди гражданских лиц есть пострадавшие.

Враг обстрелял колонну гражданских лиц: смотрите видео

В "Хартии" подчеркнули, что украинские военные огонь не открывали. По характеру взрывов они определили, что обстрел велся с восточного берега Оскола, со стороны российских оккупационных сил.

Мы подчеркиваем, что этот обстрел является сознательной провокацией, и предупреждаем: российские СМИ могут использовать кадры с места происшествия, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским лицам,

– подытожили в "Хартии".

В Группировке объединенных сил отметили, что в течение последних недель российские оккупанты несколько раз проводили подобные "эвакуации" населения из Купянска. Ранее захватчики использовали мирных жителей в качестве живого щита, чтобы прикрыть отвод части своих военных.

Напомним, российские оккупанты принудительно вывезли 25 жителей из временно оккупированной части Харьковской области под видом "эвакуации". Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, среди депортированных есть дети, молодежь и пожилые люди. На данный момент украинской стороне неизвестны судьба и местонахождение этих людей.

По словам омбудсмена, захватчики называют принудительный вывоз людей "операцией спасения", однако на самом деле запугивают гражданских лиц и лишают их возможности выбора.

"Самое страшное – никто не знает, где эти люди сейчас и в каких условиях они находятся. Больше всего в этой истории меня беспокоит судьба детей", – подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что принудительное перемещение и депортация населения с оккупированных территорий нарушают статью 49 Женевской конвенции.