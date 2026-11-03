Помогали людям укрыться: в Камышевахе погибли четверо полицейских

В поселке Камышуваха в Запорожской области 2 ноября в результате российского авиаудара погибли четверо полицейских. Правоохранители помогали местным жителям добраться до укрытия, когда оккупанты нанесли повторный удар.

О трагической гибели коллег сообщили в Нацполиции. Второй удар противника заблокировал под завалами подземной школы всех, кто пытался укрыться, в том числе сотрудников ЦНАП и местных жителей. Вместе с четырьмя правоохранителями смертельные травмы получили также двое спасателей.

Что известно о погибших правоохранителях

Михаил Буженко служил старшим участковым офицером полиции сектора превенции отдела полиции №1 Запорожского районного управления полиции и посвятил службе 21 год.

Николай Баланда был старшим оперуполномоченным сектора криминальной полиции отделения полиции № 2, имея 23 года служебного стажа.

Михаил Романов и Дмитрий Беседин работали полицейскими офицерами общины в этом же подразделении. Оба правоохранителя более 10 лет обеспечивали безопасность и правопорядок в различных населенных пунктах региона.

Погибшие полицейские / Нацполиция

Трое из погибших полицейских были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации части Запорожской области. Несмотря на это, они продолжали нести службу и оставались рядом с мирными жителями прифронтовых общин.

Напомним, что в общей сложности в результате массированного сброса девяти авиабомб на учебное заведение в Камышевахе погиб 31 человек, а еще пятеро жителей получили ранения.