В оккупированных Крыму, Херсонской области и Донецке – масштабные отключения электричества

Ночью 29 июня россияне на оккупированных территориях подверглись атаке дронов. После этого там начались перебои с электроснабжением.

Масштабные отключения электричества зафиксированы на оккупированных территориях Херсонской области, в Крыму и Донецке. Об этом сообщают мониторинговые каналы "Крымский ветер" и Exilenova+.

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Каковы последствия ночной атаки на Крым?

Ночью появлялись многочисленные сообщения о мощных взрывах в разных районах полуострова. Громко было в Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Красноперекопске, Феодосии.

По данным мониторинга, в Крыму пострадали сразу несколько электростанций.

Вероятно, возле села Некрасовка Бахчисарайского района нанесён удар по электроподстанции.

В селе Марьяновка Красногвардейского района горит крупная узловая электроподстанция ПС 220/35 кВ "Марьяновка".

Также ночью дроны направлялись в сторону Балаклавской ТЭС.

После ночной атаки в Краснодарском крае на Тамани возле села Ильинка горит "Переходный пункт "Кубань" так называемого Крымского энергомоста.

В состав объектов кабельного перехода через Керченский пролив входят подводные кабельные линии по дну Керченского пролива и переходные пункты на обоих берегах пролива (переходный пункт на Таманском полуострове и переходный пункт на Крымском полуострове).

Со стороны Таманского полуострова расположены площадка переходного пункта, участки КЛ 220 кВ от ПП "Кубань" до уровня воды, подъездная дорога к переходному пункту и ВЛ 10 кВ для собственных нужд переходного пункта.

Терминал кабельной линии 220 кВ: 16 подводных медных кабелей напряжением 220 кВ и сечением 1000 квадратных миллиметров. 4 линии по 4 кабеля (3 фазы + 1 резерв). Каждая линия может пропускать 285 МВт электроэнергии.

Пожар на "Переходном пункте "Кубань" / Фото из соцсети

Обратите внимание! После успешных ударов по Крыму на полуострове уже в течение нескольких дней действуют графики отключений электроэнергии. Отключения могут длиться от 2 до 5 часов.

Где еще раздавались взрывы и пропал свет?

Взрывы всю ночь раздавались на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей, в частности в Донецке и Мелитополе.

В Мелитополе после ударов возник пожар, который не угас и к утру. В Донецке – после полуночи пропало электричество.

Блэкаут в Донецке: смотрите видео

Пожар после атаки БПЛА в Мелитополе: смотрите видео

Также без электроэнергии осталась почти вся левобережная Херсонская область, находящаяся под оккупацией. Об этом утром сообщил местный гауляйтер Владимир Сальдо.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома,

– написал коллаборационист.