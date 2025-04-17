Ударили ножом в руку и туловище: в МВД рассказали версии и детали нападения на Макарова

Вечером 16 апреля неизвестный напал на журналиста Юрия Макарова и нанес ему ножевые ранения. Сейчас существует две версии причин нападения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

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Детали о нападении на Макарова

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения на журналиста Юрия Макарова в Соломенском районе.

По информации правоохранителей, неизвестный подошел к мужчине, нанес удар ножом. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Поиски нападавшего продолжаются.

Нападение произошло накануне в 22:44. Пострадавший получил два ранения – одно по руке, другое в туловище. Затем пострадавший вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного,

– сообщил Клименко.

Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся все необходимые экспертизы. По предварительным данным, есть два мотива нападения: бытовой и работа спецслужб страны-агрессора.

Ранее Юрий Макаров в комментарии журналистам рассказал, как именно произошло нападение. По его словам, это произошло на закрытой территории жилого комплекса, на которую невозможно попасть без специального электронного пропуска.