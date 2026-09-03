По данным Баварской телерадиовещательной корпорации BR, инцидент произошел около полуночи в районе Берг-ам-Лайм, когда из проезжавшего мимо автомобиля выбросили самодельные зажигательные смеси.
Каковы подробности?
Одно из устройств взорвалось возле строительных контейнеров, однако патруль полиции, оперативно прибывший на место происшествия, сумел быстро потушить пламя и предотвратить его распространение.
В результате пожара никто не пострадал, а само пламя не нанесло ущерба основным помещениям предприятия.
Во время осмотра территории спасатели и правоохранители обнаружили еще одно зажигательное устройство, которое по неизвестным причинам не сработало, после чего специалисты обезвредили его на месте.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Благодаря оперативному реагированию правоохранителям удалось задержать 28-летнюю женщину и 38-летнего мужчину на соседней автозаправочной станции на Инсбрукер-Ринг. В настоящее время следователи выясняют степень их причастности к нападению, а официальной информации о мотивах злоумышленников пока нет.
Реакция компании и специфика деятельности
Пресс-секретарь технологической группы Rohde & Schwarz в комментарии журналистам подтвердила факт проведения полицейской и спасательной операции.
"Наша производственная территория непосредственно не пострадала", – подчеркнула представительница концерна, отказавшись от дальнейших публичных комментариев.
Немецкий концерн Rohde & Schwarz активно разрабатывает решения в сфере технологий безопасности и специальной связи для государственных и военных структур.
Показательно, что весной компания подписала меморандум о сотрудничестве с украинским производителем беспилотников Pegasus Arms для совместного создания современных систем разведки.
Это уже не первый подобный инцидент вокруг объектов компании, ведь в 2021 году неизвестные подожгли силовой кабель возле штаб-квартиры, что привело к массовому отключению электричества в городе, а ответственность за это тогда взяли на себя левые экстремисты.
Волна саботажа и диверсий в Европе
Как уже сообщалось на нашем сайте, за последние месяцы в Европе зафиксировали целую серию попыток саботажа против объектов инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса.
В частности, в Германии правоохранительные органы расследуют случай саботажа на электроподстанции недалеко от Кельна, где были обнаружены взрывные устройства, предназначенные для повреждения линий электропередач.
Кроме того, ранее мы рассказывали о задержании в Словакии подозреваемых, которые готовили поджог завода компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотных летательных аппаратов.