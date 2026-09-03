За даними Баварської телерадіомовної корпорації BR, інцидент стався близько опівночі в районі Берг-ам-Лайм, коли з автомобіля, що проїжджав повз, викинули саморобні запальні суміші.

Які подробиці?

Один із пристроїв спалахнув біля будівельних контейнерів, проте патруль поліції, який оперативно прибув на місце події, зумів швидко приборкати полум'я та запобігти його поширенню.

У результаті пожежі ніхто не постраждав, а саме полум'я не завдало шкоди основним приміщенням підприємства.

Під час огляду території рятувальники та правоохоронці виявили ще один запальний пристрій, який з невідомих причин не спрацював, після чого фахівці знешкодили його на місці.

Завдяки гарячим слідам правоохоронцям вдалося затримати 28-річну жінку та 38-річного чоловіка на сусідній автозаправній станції на Іннсбрукер-Рінг. Наразі слідчі з'ясовують ступінь їхньої причетності до нападу, а офіційної інформації щодо мотивів зловмисників поки немає.

Реакція компанії та специфіка діяльності

Речниця технологічної групи Rohde & Schwarz у коментарі журналістам підтвердила факт проведення поліцейської та рятувальної операції.

"Наша виробнича територія безпосередньо не постраждала", – наголосила представниця концерну, відмовившись від подальших публічних коментарів.

Німецький концерн Rohde & Schwarz активно розробляє рішення у сфері технологій безпеки та спеціального зв'язку для державних і військових структур.

Показово, що навесні компанія підписала меморандум про співпрацю з українським виробником безпілотників Pegasus Arms для спільного створення сучасних систем розвідки.

Це вже не перший подібний інцидент навколо об'єктів компанії, адже у 2021 році невідомі підпалили силовий кабель біля штаб-квартири, що спричинило масове знеструмлення у місті, а відповідальність за це тоді взяли на себе ліві екстремісти.

Хвиля саботажу та диверсій у Європі

Як уже повідомлялося на нашому сайті, за останні місяці в Європі зафіксували цілу серію спроб саботажу проти об'єктів інфраструктури та оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, у Німеччині правоохоронці розслідують випадок саботажу на електропідстанції біля Кельна де виявили пускові пристрої для пошкодження ліній електропередач.

Крім того, раніше ми розповідали про затримання підозрюваних у Словаччині які готували підпал заводу підприємства Skyeton, що спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів.