"Калибры" шли из Новороссийска: Братчук о последствиях удара России по одесской многоэтажке

Российские оккупанты нанесли коварную атаку на Одессу, повредив гражданское многоэтажное здание и ранив десятки людей. За этой атакой стоит попытка врага отомстить за эффективные действия украинских военных.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о последствиях очередного российского удара по жилому дому в Одессе. По его словам, оккупанты применили крылатые ракеты, которыми долгое время не проводили атаки по городу.

Почему враг выпустил крылатые ракеты?

Он отметил, что украинская противовоздушная оборона продемонстрировала высокий результат, уничтожив большинство вражеских целей. По его мнению, враг решился на этот обстрел из-за успешных действий Сил обороны Украины.

Сегодня очень хорошо сработали средства противовоздушной обороны, насколько это возможно, потому что враг довольно давно не запускал "Калибры" по Одессе. Враг "психанул", потому что Силы обороны сейчас наносят комбинированные удары по различным объектам в России. И, собственно, "Калибры" летели из Новороссийска,

– подчеркнул Братчук.

Он добавил, что из восьми выпущенных ракет "Калибр" наши силы ПВО уничтожили шесть. В то же время российское командование вновь солгало о поражении военных или портовых объектов, хотя удар пришелся по обычному жилому многоэтажному дому.

Каковы последствия террористической атаки на Одессу?

Главная цель подобных действий врага остается неизменной – это попытка оказать психологическое давление на украинцев и запугать гражданское население. Оккупанты разрушают жилые дома, когда не добиваются успехов на фронте.

Более 30 человек пострадали, среди них – пятимесячный младенец. Нашим спасателям удалось спасти 13 человек, за что им огромная благодарность. Все городские службы работают четко и слаженно,

– сообщил Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что более десятка человек в настоящее время находятся в городских больницах, а медики борются за жизнь тяжелораненых. Воздушные бои в регионе продолжаются, поскольку российские войска продолжают запускать дроны с территории оккупированного Крыма.

Напомним, в ночь на 12 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, запустив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Главным направлением вражеской атаки стала Одесская область, где были разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.