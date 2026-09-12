Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу про наслідки чергового російського удару по житловому будинку в Одесі. За його словами, окупанти застосували крилаті ракети, якими тривалий час не атакували місто.

Чому ворог випустив крилаті ракети?

Він зазначив, що українська протиповітряна оборона продемонструвала високий результат, знищивши більшість ворожих цілей. На його думку, ворог зважився на цей обстріл через успішні дії Сил оборони України.

Сьогодні дуже добре попрацювали засоби протиповітряної оборони, наскільки це можливо, тому що ворог досить давно не запускав "Калібри" по Одесі. Ворог "психанув", тому що Сили оборони зараз завдають комбінованих ударів по різних локаціях у Росії. І власне, "Калібри" йшли з Новоросійська,

– наголосив Братчук.

Він додав, що з восьми випущених ракет "Калібр" наші сили ППО знищили шість. Водночас російське командування знову збрехало про ураження військових чи портових об'єктів, хоча удар припав по звичайній житловій багатоповерхівці.

Які наслідки терористичної атаки на Одесу?

Головна мета подібних дій ворога залишається незмінною – це намагання психологічно тиснути на українців та залякати цивільне населення. Окупанти нищать житлові будинки, коли не мають успіхів на фронті.

Понад 30 людей постраждали, серед них є п'ятимісячне немовля. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 13 людей, за що їм величезна подяка. Всі міські служби працюють чітко та злагоджено,

– повідомив Сергій Братчук.

Він підкреслив, що понад десяток осіб наразі перебувають у міських лікарнях, а медики виборюють життя важкопоранених. Повітряні бої в регіоні тривають, оскільки російські війська продовжують пуски дронів з території окупованого Криму.

Нагадаємо, уночі 12 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши балістичні й крилаті ракети та безпілотники. Головним напрямком ворожої атаки стала Одещина, де зазнали руйнувань житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Братчук про удар по Одесі: дивіться відео