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24 Канал Новости Украины Двойной удар по полиции Житомира: стали известны имена погибших правоохранителей
19 августа, 22:16
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Обновлено - 22:27, 19 августа

Двойной удар по полиции Житомира: стали известны имена погибших правоохранителей

Дария Черныш

19 августа российские войска нанесли двойной удар по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате вражеской атаки погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще более 40 человек получили ранения.

О том, кого убил российский удар, сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

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Глава МВД рассказал, что в момент вражеских обстрелов в помещении находились не только работники, но и гражданские посетители. По его словам, во время объявления воздушной тревоги большинство людей успело перейти к укрытию. Однако повторное попадание привело к трагическим последствиям

В результате обстрела погибли 32-летний капитан полиции Артем Зубчук и 39-летний подполковник полиции Юлия Евдокимова. Артем работал старшим оперуполномоченным Управления стратегических расследований, а Юлия занимала должность помощницы начальника областной полиции.

Вечная память погибшим и искренние слова соболезнования семьям, коллективу. Все раненые с первых минут получают необходимую медицинскую помощь. По состоянию на данный момент пострадали более 40 человек,
– добавил Выговский.

В настоящее время на месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.

Министр подчеркнул, что враг продолжает прицельные удары, в том числе по полицейским и спасателям.

Также он заслушал доклад временного исполняющего обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Правоохранители разработали алгоритмы реагирования на воздушные тревоги среди работников. Однако отметили, что атаки требуют регулярного усиления мер безопасности.

 

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