В палестинских СМИ распространяют кадры, на которых видно, как вооруженная группа нападает на кортеж президента с оружием. Сообщается, что во время перестрелки якобы был ранен один из охранников Аббаса.

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Что известно о нападении на президента Палестины

Пропагандисты заявляют, что, согласно данным непроверенных источников, нападение якобы совершило вооруженную группировку "Сыновья Абу Джандаля". Мол, он попросил Аббаса занять четкую позицию против Израиля.

СМИ отметило, что среди палестинцев существует большое недовольство Аббасом из-за его молчания по поводу атак Израиля на Сектор Газа.

Впоследствии в сети появились сообщения о том, что телохранитель палестинского президента якобы погиб в перестрелке. А пострадал ли сам Аббас – неизвестно.

Кадры нападения на кортеж Аббаса: смотрите видео

Отметим, что официально власти Палестины пока не комментировали эти сообщения.

Между тем, ситуация на Ближнем Востоке обостряется. Масла в огне подливают президент Турции и множество активистов и звезд по всему миру, которые обвиняют Израиль "в зверствах" против Палестины.

Эрдоган поддержал террористов

Отметим, что в конце октября президент Турции, являющейся членом НАТО, внезапно поддержал ХАМАС. Более того, Реджеп Эрдоган внезапно поддержал ХАМАС, назвав их "освободительной организацией". Кроме того, турецкий лидер возглавил многотысячный митинг в Анкаре.

Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газа и заявил, что планировал поехать в еврейское государство, но отменил свой визит.