У палестинських ЗМІ поширюють кадри, на яких видно, як озброєна група нападає на кортеж президента зі зброєю. Повідомляється, що під час перестрілки нібито було поранено одного з охоронців Аббаса.

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Що відомо про напад на президента Палестини

Пропагандисти заявляють, що, згідно з даними неперевірених джерел, напад нібито скоїло збройне угруповання "Сини Абу Джандаля". Мовляв, воно попросило Аббаса зайняти чітку позицію проти Ізраїлю.

ЗМІ зазначило, що серед палестинців існує велике невдоволення Аббасом через його мовчання щодо атак Ізраїлю на Сектор Гази.

Згодом у мережі з'явилися повідомлення про те, що охоронець палестинського президента буцімто загинув у перестрілці. Натомість, чи постраждав сам Аббас – невідомо.

Кадри нападу на кортеж Аббаса: дивіться відео

Зазначимо, що офіційно влада Палестини поки що не коментувала ці повідомлення.

Тим часом ситуація на Близькому Сході загострюється. Масла у вогонь підливають президент Туреччини та безліч активістів і зірок по всьому світу, які звинувачують Ізраїль "у звірствах" проти Палестини.

Ердоган підтримав терористів

Зазначимо, що наприкінці жовтня президент Туреччини, яка є членом НАТО, раптово підтримав ХАМАС. Ба більше, Реджеп Ердоган раптово підтримав ХАМАС, назвавши їх "визвольною організацією". Крім цього, турецький лідер очолив багатотисячний мітинг в Анкарі.

Ердоган звинуватив Ізраїль у "звірствах" у Секторі Гази і заявив, що планував поїхати до єврейської держави, але скасував свій візит.