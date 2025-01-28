В Стокгольме задержали мужчину, который пытался прорваться в посольство России на авто

В столице Швеции полиция задержала мужчину возле российского посольства. Он пытался прорваться на автомобиле через ворота, ведущие к зданию.

Инцидент произошел утром 28 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя полиции, которую приводит SVT.

Смотрите также Швеция впервые отправила солдат к российской границе

Что известно об инциденте вблизи российского посольства

В полиции говорят, что мужчина пытался протаранить ворота российского посольства своим авто. Об этом поступило сообщение от охранника здания.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина находился в машине. Его удалось арестовать.

Пока неизвестно, какой мотив был у задержанного. Национальность правонарушителя также пока не установили. Полиция начала предварительное расследование по факту несанкционированного проникновения на территорию посольства.

Отметим, что это уже не первый инцидент, который произошел вблизи посольства России в Стокгольме.

В частности, в ноябре 2024 года неизвестный дрон пролетел над зданием и сбросил краску на территорию дипломатического комплекса. Тогда в полиции заявили, что никто не был арестован, подозреваемых идентифицировать также не удалось.