Подозреваемую в нападении на волонтера Стерненко будут держать под стражей до 2 августа

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей женщины, которую подозревают в нападении на волонтера Сергея Стерненко и государственной измене. Ее оставят в СИЗО до 2 августа без права внесения залога.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Печерский райсуд Киева 25 июня продлил меру пресечения женщине, которую подозревают в государственной измене и нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко.

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Подозреваемую по делу Стерненко не выпустят из-под стражи до августа

Ее оставят под стражей без права внесения залога до 2 августа. Также суд обязал руководителя СИЗО обеспечить подозреваемой медицинскую помощь – ей необходимо проходить гемодиализ трижды в неделю из-за болезни почек.

Защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья. Адвокат заявил, что подозреваемая "не знала, на кого действительно работает" и считала, что помогает СБУ, а также "безумно влюбилась в агента".

Нападение на Сергея Стерненко

1 мая 2025 года на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили нападение, подозреваемую задержали сотрудники СБУ. Пострадавший получил легкое ранение ноги, угрозы жизни не было.

По данным следствия, 45-летнюю женщину из Одесской области завербовали российские спецслужбы в конце 2024 года. Сначала она следила за автомобилями, фотографировала их и передавала данные. Впоследствии изготовила взрывчатку и арендовала квартиру в центре Киева.

С середины апреля подозреваемая начала следить за Стерненко, даже арендовала жилье в его жилом комплексе. По приказу куратора она открыла огонь по волонтеру, ранив его в ногу.