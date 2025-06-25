Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне. Печерський райсуд Києва 25 червня продовжив запобіжний захід жінці, яку підозрюють у державній зраді та нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка.

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Підозрювану у справі Стерненка не випустять з-під варти до серпня

Її залишать під вартою без права внесення застави до 2 серпня. Також суд зобов’язав керівника СІЗО забезпечити підозрюваній медичну допомогу – їй необхідно проходити гемодіаліз тричі на тиждень через хворобу нирок.

Захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт через тяжкий стан здоров’я. Адвокат заявив, що підозрювана "не знала, на кого справді працює" і вважала, що допомагає СБУ, а також "шалено закохалась в агента".

Напад на Сергія Стерненка

1 травня 2025 року на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли напад, підозрювану затримали співробітники СБУ. Постраждалий отримав легке поранення ноги, загрози життю не було.

За даними слідства, 45-річну жінку з Одещини завербували російські спецслужби наприкінці 2024 року. Спочатку вона стежила за автівками, фотографувала їх і передавала дані. Згодом виготовила вибухівку і орендувала квартиру в центрі Києва.

Із середини квітня підозрювана почала стежити за Стерненком, навіть орендувала житло у його житловому комплексі. За наказом куратора вона відкрила вогонь по волонтеру, поранивши його в ногу.