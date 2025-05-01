Нападение на Стерненко совершила женщина из огнестрельного оружия: СБУ рассказала подробности

На украинского волонтера Сергея Стерненко 1 мая совершили нападение. Убить активиста пыталась женщина.

Нападающую с огнестрельным оружием уже задержали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Важно На Сергея Стерненко совершили нападение: волонтер ранен

Что известно о покушении на Стерненко

Сотрудники СБУ предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. В четверг, 1 мая, на него было совершено покушение из огнестрельного оружия.

Убить активиста и волонтера пыталась женщина. Нападавшую уже задержали.

Сейчас жизни волонтера ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Также СБУ опубликовала фото нападавшей, которая пыталась убить Сергея Стерненко.



Женщина, которая пыталась убить Сергея Стерненко / 24 Канал

Главное о покушении на Стерненко

В четверг, 1 мая, Сергей Стерненко сообщил, что на него совершено покушение. В 13:32 в своем телеграм-канале волонтер написал, что с ним все хорошо, угрозы жизни нет.

Друзья, со мной все в порядке – легкое ранение,

– сообщил Стерненко о своем состоянии.

Уже в 13:40 Стерненко сообщил, что нападавшую оперативно задержали. Волонтер в очередной раз поблагодарил СБУ за молниеносную реакцию и отметил, что если бы не она – "ничего уже бы не мог писать".

Стерненко считает, что к покушению на него причастна Россия.

Следует заметить, что на Сергея Стерненко уже совершали покушения и раньше. С 2014 года он был активным участником Революции Достоинства, защищал Одессу от пророссийских боевиков, был организатором различных акций. За его проукраинскую позицию в 2018 году на Стерненко трижды нападали. Его жестоко избивали, а также стреляли в шею.

Во время третьего нападения, 24 мая 2018 года, Сергей Стерненко дал отпор злоумышленнику. Нападающий Иван Кузнецов напал на волонтера и его девушку, однако получил ранение в живот. Впоследствии Кузнецов умер в больнице.

Еще одно нападение произошло 31 августа 2020 года под Приморским судом в Одессе. Тогда волонтера пытались облить неизвестным веществом, однако виновных до сих пор не наказали.

В том же году началось уголовное преследование Сергея Стерненко. Нападение на волонтера инкриминировали как "убийство Ивана Кузнецова". Это дело называли также "политически мотивированным", немало украинцев выступали в защиту активиста.

Все обвинения с Сергея Стерненко сняли перед началом полномасштабной войны. 10 февраля 2022 года Кассационный уголовный суд снял все обвинения и судимость с активиста.