Группа мужчин напала на работников ТЦК в Кременчуге – военные скрылись на машине

В Кременчуге сотрудники территориального центра комплектования проводили мероприятия по оповещению граждан 25 мая. Группе гражданских людей их подход не понравился – они напали на военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Кременчугский Телеграф".

Смотрите также В Виннице вспыхнул пожар в помещении районного ТЦК

Мужчины напали на работников ТЦК

Очевидцы происшествия рассказали, что сотрудники ТЦК якобы гнались за парнем, который был на велосипеде – его завалили. Затем подошли другие люди, на которых "распустили руки" военные – и они себя защитили.

Часть событий зафиксировали очевидцы: смотрите видео

В Полтавском ТЦК и СП объяснили, что на военных совершили спланированное нападение.

Группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции,

– написали там.

По информации Полтавского ТЦК, двух нападавших уже идентифицировали и задержали. Продолжаются следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установления степени причастности каждого из них.

Там добавили, что в полицию направили обращение о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114 и 121 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, отметили в ТЦК, установит следствие.

К слову, недавно в Черкассах мужчины напали на военнослужащего местного ТЦК. Пострадавший воевал в зоне проведения АТО и защищал Донецкий аэропорт, а также на Харьковском направлении уже во время полномасштабной войны с Россией.