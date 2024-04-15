Отдала ребенка незнакомцу чтобы уберечь: история женщины, погибшей после нападения на ТРЦ Сиднея

Мужчина с ножом 13 апреля напал на посетителей торгового центра Bondi Junction Westfield, что в Австралии. В СМИ рассказали историю женщины, погибшей в результате агрессии.

Всего из-за нападения на торговый центр погибло 6 посетителей, а еще 8 получили ранения. Среди последних был и 9-месячный ребенок. Именно его погибшая женщина отдала незнакомцам.

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Что известно о погибшей

В торговом центре Westfield Bondi Junction 13 апреля мужчина с ножом внезапно начал нападать на посетителей. Впоследствии стало известно, что 40-летний нападающий Джоэл Кочи имел психические проблемы и "охотился" именно за женщинами. Его жертвами стали пять женщин и охранник.

Одной из погибших была 38-летняя Эшли Гуд. Очевидцы рассказали, что женщина отдала своего младенца незнакомцу, чтобы спасти ребенка.

Мать, которая держала на руках младенца, была ранена ножом. Женщина просто бросила ребенка мне – так я и оказался с малышом на руках,

– рассказал свидетель.

Другой мужчина отметил, что у ребенка изо рта текла кровь. Они вместе пытались спасти ребенка и мать, прижимая рану одеждой. Мужчины вспомнили, что кричали на весь ТРЦ чтобы кто-то дал им рубашку или футболку, чтобы остановить кровотечение.

Оба пришли в Bondi за покупками, когда в момент увидели, как к женщине с младенцем подбегает неизвестный. Они поняли, что ей нужна будет помощь и приказали работникам одного из магазинов закрыть двери, чтобы обезопасить раненую женщину. Однако та умерла и больнице.

Однако 9-месячная дочь Гарриет выжила после операции.

"Словами невозможно выразить нашу благодарность двум мужчинам, которые держали и заботились о нашем ребенке, когда Эшли не могла", – говорят родные.

Нападение в ТРЦ Сиднея

В субботу 13 апреля днем мужчина с большим охотничьим ножом напал на посетителей торгового центра Bondi Junction Westfield, что в Сиднее. Известно, что его ликвидировала инспектор полиции, которая находилась неподалеку. Полицейская подкралась к мужчине сзади, а когда тот обернулся и пытался ударить ее ножом – выстрелила.

Местные СМИ сообщают, что мотивы мужчины неизвестны. Правоохранители предполагают, что он действовал в одиночку и исключают версию с терактом.