Всього через напад на торговий центр загинуло 6 відвідувачів, а ще 8 отримали поранення. Серед останніх була і 9-місячна дитина. Саме її загибла жінка віддала незнайомцям

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Що відомо про загиблу

У торговому центрі Westfield Bondi Junction 13 квітня чоловік з ножем раптово почав нападати на відвідувачів. Згодом стало відомо, що 40-річний нападник Джоел Кочі мав психічні проблеми та "полював" саме за жінками. Його жертвами стали п'ятеро жінок та охоронець.

Однією з загиблих була 38-річна Ешлі Гуд. Очевидці розповіли, що жінка віддала своє немовля незнайомцю, аби врятувати дитину.

Мати, яка тримала на руках немовля, була поранена ножем. Жінка просто кинула дитя мені – отак я і опинився з малям на руках,

– розповів свідок.

Інший чоловік зазначив, що у дитини з рота текла кров. Вони разом намагалися врятувати дитину та матір, притискаючи рану одягом. Чоловіки пригадали, що кричали на весь ТРЦ аби хтось дав їм сорочку або футболку аби зупинити кровотечу.

Обидва прийшли у Bondi за покупками, коли в момент побачили, як до жінки з немовлям підбігає невідомий. Вони зрозуміли, що їй потрібна буде допомога і наказали працівникам однієї з крамниць зачинити двері, щоб убезпечити поранену жінку. Однак та померла і лікарні.

Однак 9-місячна донька Гаррієт вижила після операції.

"Словами неможливо висловити нашу вдячність двом чоловікам, які тримали та піклувалися про нашу дитину, коли Ешлі не могла", – кажуть рідні.

Напад у ТРЦ Сіднея

У суботу 13 квітня вдень чоловік з великим мисливським ножем напав на відвідувачів торгового центру Bondi Junction Westfield, що у Сіднеї. Відомо, що його ліквідувала інспекторка поліції, яка перебувала неподалік. Поліцейська підкралася до чоловіка ззаду, а коли той обернувся і намагався вдарити її ножем – вистрілила.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мотиви чоловіка невідомі. Правоохоронці припускають, що він діяв наодинці і виключають версію з терактом.