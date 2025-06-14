Спросили национальность, а потом ударили ножом: в Берлине напали на украинца
- В Берлине 51-летнего мужчину ранили ножом.
- Двое неизвестных напали на прохожего, узнав, что он – украинец.
14 июня в Берлине произошло нападение на гражданина Украины. Тамошняя полиция разыскивает злоумышленников.
Как рассказала полиция Берлина, утром 51-летний мужчина выгуливал собаку в парке Юнгфернгайде и давал ему команды на украинском языке, передает 24 Канал.
Смотрите также Доверенное лицо Путина: СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати
Что известно
Двое неизвестных якобы спросили его о национальности. Мужчина ответил, что является украинцем, после чего один из них ударил его ножом в живот. Сейчас пострадавшего лечат в медучреждении. Угрозы для его жизни нет.
Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.
Напомним, что украинцы и ранее становились жертвами нападений за рубежом.
Так, 10 февраля было совершено нападение на двух украинских баскетболистов – 17-летнего Владимир Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко. Инцидент произошел на центральном вокзале города Обергаузен.
На ребят напали восемь неизвестных лиц арабской внешности. Они были вооружены ножами.
Отмечается, что причиной атаки на Ермакова и Козаченко стала национальность ребят. Злоумышленникам не понравилось, что они украинцы.