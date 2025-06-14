Спросили национальность, а потом ударили ножом: в Берлине напали на украинца

14 июня в Берлине произошло нападение на гражданина Украины. Тамошняя полиция разыскивает злоумышленников.

Как рассказала полиция Берлина, утром 51-летний мужчина выгуливал собаку в парке Юнгфернгайде и давал ему команды на украинском языке, передает 24 Канал.

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Что известно

Двое неизвестных якобы спросили его о национальности. Мужчина ответил, что является украинцем, после чего один из них ударил его ножом в живот. Сейчас пострадавшего лечат в медучреждении. Угрозы для его жизни нет.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

Напомним, что украинцы и ранее становились жертвами нападений за рубежом.

Так, 10 февраля было совершено нападение на двух украинских баскетболистов – 17-летнего Владимир Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко. Инцидент произошел на центральном вокзале города Обергаузен.

На ребят напали восемь неизвестных лиц арабской внешности. Они были вооружены ножами.

Отмечается, что причиной атаки на Ермакова и Козаченко стала национальность ребят. Злоумышленникам не понравилось, что они украинцы.