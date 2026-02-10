В Польше избили двух украинок возле хостела: полиция задержала нападавших

В польском городе Прушкув недалеко от Варшавы 7 февраля группа хулиганов напала на украинцев возле хостела, где они проживали. В результате нападения 29-летнюю гражданку Украины госпитализировали с травмами головы.

Правоохранители продолжают устанавливать все детали дела. Об этом сообщил Центр мониторинга расистского поведения 9 февраля и полиция Варшавы.

Что известно об обстоятельствах происшествия?

По свидетельствам очевидцев, около 20 агрессивно настроенных людей в масках прибыли в хостел на улице Олувковой, имели газ, деревянные дубинки и, возможно, пистолет. Нападавшие пытались прорваться в комнаты жителей, сорвали провода с электрощитка, после чего украинцы забаррикадировались и вызвали полицию.

29-летнюю женщину били по голове, распыляли газ и выкрикивали ксенофобские лозунги с требованиями "возвращаться в свою страну". Ей на помощь выбежала свекровь, которую также избили. Мужчина пытался защитить женщин, однако нападавшие применили против него газ, после чего он был вынужден бежать.

Через час прибыли муниципальная стража и полиция, после чего нападавшие скрылись. Женщину госпитализировали, врачи наложили швы на голову, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Полиция задержала четырех подозреваемых граждан Польши – 45-летнюю женщину и трех мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Правоохранители продолжают расследование и выясняют, были ли причастны другие лица.

Полиция задержала подозреваемых, которые напали на украинок / полиция Варшавы

