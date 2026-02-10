В Польше избили двух украинок возле хостела: полиция задержала нападавших
- В польском городе Прушкув группа хулиганов напала на украинцев возле хостела, травмируя 29-летнюю женщину.
- Полиция задержала четырех подозреваемых, расследование продолжается.
В польском городе Прушкув недалеко от Варшавы 7 февраля группа хулиганов напала на украинцев возле хостела, где они проживали. В результате нападения 29-летнюю гражданку Украины госпитализировали с травмами головы.
Правоохранители продолжают устанавливать все детали дела. Об этом сообщил Центр мониторинга расистского поведения 9 февраля и полиция Варшавы.
Что известно об обстоятельствах происшествия?
По свидетельствам очевидцев, около 20 агрессивно настроенных людей в масках прибыли в хостел на улице Олувковой, имели газ, деревянные дубинки и, возможно, пистолет. Нападавшие пытались прорваться в комнаты жителей, сорвали провода с электрощитка, после чего украинцы забаррикадировались и вызвали полицию.
29-летнюю женщину били по голове, распыляли газ и выкрикивали ксенофобские лозунги с требованиями "возвращаться в свою страну". Ей на помощь выбежала свекровь, которую также избили. Мужчина пытался защитить женщин, однако нападавшие применили против него газ, после чего он был вынужден бежать.
Через час прибыли муниципальная стража и полиция, после чего нападавшие скрылись. Женщину госпитализировали, врачи наложили швы на голову, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Полиция задержала четырех подозреваемых граждан Польши – 45-летнюю женщину и трех мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Правоохранители продолжают расследование и выясняют, были ли причастны другие лица.
Полиция задержала подозреваемых, которые напали на украинок / полиция Варшавы
Что известно о других случаях нападений на украинцев за рубежом?
В июне 2025 года двое злоумышленников напали на 51-летнего украинца в Берлине из-за использования им украинского языка. Расследование нападения передали департаменту по вопросам государственной безопасности из-за возможного политического мотива.
Группа россиян напала на украинских волонтеров в центре Праги в субботу, 1 июня 2025 года. Местная полиция задержала четырех нападавших в аэропорту Праги. Следователи возбудили уголовное дело против россиян.
В польском городе Лешно 16-летний подросток напал на 49-летнюю украинку. После отказа водительницы такси, которой работала женщина, изменить маршрут парень начал ее оскорблять, а затем нанес удары.