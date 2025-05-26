Напал с ножом в помещении ТЦК: в Прилуках мужчина ранил военного

В помещении Прилуцкого ТЦК 25 мая мужчина, которого доставили для проверки документов, напал с ножом на военнослужащего. Злоумышленника удалось задержать.

Сейчас он временно находится в изоляторе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

Смотрите также На Львовщине двое мужчин напали с ножом на военного ТЦК

Что известно о нападении на военного в Прилуцком ТЦК

По данным полиции, правоохранители оперативно отреагировали на сообщение о нападении на военнослужащего и задержали злоумышленника. Пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу с ножевым ранением предплечья.

Сейчас следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу. Задержанному нападающему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, что похожий случай 25 мая произошел в Кременчуге. Там группа гражданских напала на работников ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению граждан. Для нападения злоумышленники использовали перцовый баллончик и травматический пистолет.

По информации Полтавского ТЦК, двух нападавших уже идентифицировали и задержали. Продолжаются следственные действия и розыск остальных участников инцидента.