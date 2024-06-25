Нападение на военного в Днепре: полиция установила других причастных

Полиция установила причастных к нападению на бывшего военного Дмитрия Павлова в Днепре. Задержан один из активных участников инцидента.

По данным следствия, 20 июня на проспекте Яворницкого, что в центре Днепра, группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесла потерпевшему телесные повреждения и надела на него наручники. Полицейские допросили потерпевшего и свидетелей и установили нескольких людей, которые могут быть причастны к правонарушению. Одного из активных участников событий задержали на Днепропетровщине.