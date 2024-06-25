За даними слідства, 20 червня на проспекті Яворницького, що в центрі Дніпра, група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесних ушкоджень та одягнула на нього кайданки. Поліціянти допитали потерпілого і свідків та встановили декількох людей, які можуть бути причетними до правопорушення. Одного з активних учасників подій затримали на Дніпропетровщині.
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Напад на військового у Дніпрі: поліція встановила інших причетних
Поліція встановила причетних до нападу на колишнього військового Дмитра Павлова в Дніпрі. Затримано одного з активних учасників інциденту.