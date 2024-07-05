Конфликт с военнослужащими ТЦК и СП в Ворохте: начато 2 уголовных производства

Полицейские начато 2 уголовных производства из-за конфликта в Ворохте, что на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщили в полиции области. Соответствующую информацию опубликовали на странице в фейсбуке 4 июля.

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Конфликт с военнослужащими ТЦК и СП в Ворохте

В полиции отметили, что в полдень 4 июля 2024 года группа лиц "вызывающе и грубо нарушали общественный порядок, совершили конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности".

Правоохранители сообщили, что 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили автомобиль.

Работники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, провели разъяснительную работу с местными жителями.

Конфликт удалось оперативно прекратить. В дальнейшем полицейские опросили потерпевших, установили свидетелей конфликта, изъяли видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что следователи начали уголовные производства по статье хулиганство, а также по статье – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.