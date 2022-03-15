Нападение на одного союзника – вызовет реакцию всех – Столтенберг о ракетах на границе с НАТО
15 марта 2022 , 16:29Читати новину українською
Источник:телеканал Рада
Йенс Столтенберг заявил, что приоритетом НАТО является обеспечение безопасности всех союзников. В 30 странах проживает миллиард человек..
Генеральный секретарь НАТО подчеркнул: чтобы защитить их, необходимо учитывать опасную ситуацию в Европе. К ней привела Россия, вторгнувшись в Украину.
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Столтенберг подчеркнул, что НАТО усилило свое присутствие в восточной части Североатлантического союза.
Нападение на одного союзника вызовет реакцию всех союзников. Тогда мы будем защищать и защищать всю территорию союзников НАТО,
– подчеркнул Столтенберг.
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