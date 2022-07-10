В Варшаве жестоко избили украинку, которая забирала дочь из детсада

В начале июня в одном из районов Варшавы жестоко избили украинку. На нее из-за спины напала польскоязычная женщина из-за того, что жертва ответила на телефонный звонок на украинском языке.

По факту жестокого избиения варшавские правоохранители начали расследование. Об этом сообщили в польском Центре мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

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Детали инцидента

Анна уже 6 лет живет и работает в Польше. 1 июня она шла забирать дочь из детсада, когда зазвонил ее мобильный. Украинка ответила на звонок на украинском языке, после чего внезапно ощутила удар сзади.

Неизвестная ей женщина избивала Анну по голове и кричала в ее адрес на польском языке ругательные слова, обижая украинку: "ты украинская шлюха", "вали в Украину", "я работаю и плачу налоги, пока ты получаешь 500+" (польская программа социальной поддержки семей – ред. 24 канал) и т.д.

Также нападавшая выхватила у Анны телефон и бросила его на траву, при этом поцарапала жертву. Женщина продолжала избивать украинку, несмотря на то, что потерпевшая отвечала, что живет в Польше уже 6 лет и платит налоги.

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Нападавшей удалось сбежать с места преступления

Когда телефон жертвы зазвонил второй раз, Анна пыталась его схватить, впрочем, агрессор начала еще активнее бить украинку по голове, после чего у пострадавшей произошло кровоизлияние из уха. В этот момент нападавшая сорвала с шеи украинки золотую цепочку с крестиком.

Находясь в состоянии шока, Анна принялась звать на помощь и просила вызвать полицию. Неизвестный мужчина, пытаясь остановить нападающую, начал кричать с балкона, снимая инцидент на видео. Другой прохожий к тому времени уже вызвал полицию.

Услышав, что кто-то позвонил стражам порядка, нападавшая стала убегать. Анна попыталась помешать ей, впрочем, не смогла. Задержать агрессора пытался также мужчина, который спустился с балкона во двор, впрочем, преступница напала и на него, поцарапала, вырвалась и убежала.

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Польские полицейские сначала "не заметили" признаков нападения на основании национальности

К слову, когда стражи порядка около 16:45 приехали по вызову, нападавшей с поличным уже не было. Анна уехала в отделение полиции, где написала заявление, в котором описала все детали инцидента. Впрочем, правоохранители приняли сообщение лишь о краже цепочки, намеренно не приняв во внимание нападение на основании национальности.

К слову, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения взял опеку над этим делом. Анна провела медицинскую экспертизу, и впоследствии было подано заявление о совершении преступления на основании ненависти по национальному признаку в окружную прокуратуру столицы Польши.

Отмечается, что польская прокуратура уже начала расследование этого факта. Если нападающую поймают и докажут ее вину, ей, дополнительно к обвинению в краже, грозит до 5 лет лишения свободы за нападение на основе ксенофобии.

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