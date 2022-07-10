За фактом жорстокого побиття варшавські правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомили у польському Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

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Деталі інциденту

Ганна вже 6 років живе і працює у Польщі. 1 червня вона йшла забирати доньку з дитсадка, коли задзвонив її мобільний. Українка відповіла на дзвінок українською мовою, після чого раптово відчула удар ззаду.

Невідома їй жінка била Ганну по голові і кричала на її адресу польською мовою лайливі слова, ображаючи українку: "ти українська повія", "вали в Україну", "я працюю і плачу податки, поки ти отримуєш 500+" (польська програма соціальної підтримки сімей – ред. 24 канал) тощо.

Також нападниця вихопила у Ганни телефон й кинула його на траву, при цьому подряпала жертву. Жінка продовжувала бити українку, попри те, що потерпіла відповідала, що живе у Польщі вже 6 років і також сплачує тут податки.

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Нападниці вдалось втекти з місця злочину

Коли телефон жертви задзвонив вдруге, Ганна намагалась його схопити, втім агресорка почала ще активніше бити українку по голові, після чого у потерпілої стався крововилив з вуха. У цей момент нападниця зірвала з шиї українки золотий ланцюжок з хрестиком.

Перебуваючи у стані шоку, Ганна почала кликати на допомогу й просила викликати поліцію. Невідомий чоловік, намагаючись зупинити нападницю, почав кричати з балкону, що знімає інцидент на відео. Інший перехожий на той час вже викликав поліцію.

Почувши, що хтось подзвонив правоохоронцям, нападниця почала тікати. Ганна спробувала перешкодити їй, втім не змогла. Затримати агресорку намагався також чоловік, який спустився з балкону на подвір'я, втім злочинниця напала й на нього, подряпала, вирвалась та втекла.

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Польські поліцейські спершу "не помітили" ознак нападу на підставі національності

До слова, коли правоохоронці близько 16:45 приїхали за викликом, нападниці на місці злочину вже не було. Ганна поїхала до відділку поліції, де написала заяву, у якій описала всі деталі інциденту. Втім правоохоронці прийняли повідомлення лише про крадіжку ланцюжка, навмисно не взявши до уваги напад на підставі національності.

До слова, Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки взяв опіку над цією справою. Ганна зробила медичну експертизу, й згодом було подано заяву про вчинення злочину на підставі ненависті за національною ознакою до окружної прокуратури столиці Польщі.

Зазначається, що польська прокуратура вже почала розслідування за цим фактом. Якщо нападницю піймають й доведуть її провину, їй, додатково до звинувачення у крадіжці, загрожує до 5 років позбавлення волі за напад на підґрунті ксенофобії.

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