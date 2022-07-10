Західні партнери України намагаються зробити все для того, щоб ЗСУ мали усі необхідні засоби для того, щоб чинити ефективний спротив російським окупантам, завдавати ворогу втрат та ламати усі його плани. Разом з тим Захід не збирається втручатися в активні бойові дії з будь-якого приводу.

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Втручання не буде навіть для забезпечення коридорів для цивільних

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що дуже шкодує через те, що Захід не може втрутитися у війну. Особливий жаль в неї викликає неможливість створити безпечні коридори для евакуації мирного населення із зони бойових дій.

"Я хотіла б пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори із районів, за які йдуть бої в Україні. Але така обіцянка має бути забезпечена військовими засобами. Тому мені довелося чітко сказати: безпольотних зон не буде" – сказала Бербок.

Вона додала, що її посада передбачає терпіння ситуацій, в яких вона нічого не може вдіяти. Їй довелося визнати реальність війни, навіть такої варварської, яку росія веде проти України.

Також вона підкреслила, що про жодні домовленості з путіним зараз не може й бути мови, адже він готовий вбивати навіть мирних українських дітей.

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