В Румынии задержали подозреваемых украинцев в нападении на пограничника на Закарпатье, – СМИ

Румынские пограничники задержали двух граждан Украины, которых подозревают в нападении на пограничника. Это произошло, когда мужчины пытались незаконно пересечь границу в Закарпатской области 24 мая.

Подозреваемые открыли огонь по пограничнику, но не попали. После этого мужчины незаконно сбежали в Румынию.

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В Румынии задержали мужчин, стрелявших по пограничнику

По информации издания "Локатор-Медиа", подозреваемыми по этому делу являются 36-летний Андрей Боярко и 31-летний Роман Нежижим из города Запорожье.

В издании подчеркнули, что само происшествие случилось в Раховском районе на Закарпатье, где на участке отдела пограничной службы "Деловое", произошло срабатывание сигнальной мины. Пограничный наряд среагировал на сигнал и обнаружил вблизи границы двух мужчин.

Пограничник совершил 2 предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить мужчин. Однако последние, вместо того, чтобы остановиться, напали на пограничника, отобрали у него пистолет и прибегли к бегству,

– сказали журналисты.

В дальнейшем эти мужчины совершили в сторону военнослужащих 5 выстрелов и скрылись в направлении соседней Румынии, где впоследствии румынским пограничникам и удалось их задержать.

"Сейчас правоохранительные органы готовят материалы для экстрадиции жителей Запорожья из Румынии. В Украине запорожцам за угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа грозит уголовная ответственность", – говорится в материале.

24 Канал обратился за комментарием относительно задержания украинцев пограничниками в Румынии к представителю ГПСУ Андрея Демченко. Однако он отметил, что эту ситуацию пока может комментировать только румынская сторона.

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