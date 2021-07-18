Нападавшие убежали вглубь Украины, – ГПСУ о нападении на охранников границы

На Сумщине на участке украинско-российской границы произошло нападение на охранников границы. Преступники нанесли пограничникам телесные повреждения, прихватили их оружие и скрылись вглубь Украины, не пересекая границу с Россией.

В комментарии 24 каналу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал: пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Поиск преступников продолжается.

Важно На границе с Россией напали на украинских пограничников

Скорее всего, нападали не с территории России

В Госпогранслужбе пока не могут предоставить точную информацию о том, откуда именно произошло нападение: с территории Украины или России. Представитель пресс-службы ведомства отметил, что скорее всего, это все-таки была территория Украины.

В ГПСУ подчеркивают, что считают такую атаку на пограничников попыткой запугивания.

Нападавшие скрылись вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие,

– рассказал Демченко.

Сейчас на границе осуществляют усиленную охрану. Преступников, совершивших нападение, разыскивают.

В каком состоянии пострадавшие

К счастью, военнослужащие остались живы. Они получили телесные повреждения, но их состояние здоровья удовлетворительное.

Нападавшие забрали у военных табельное оружие, однако травм им охранникам границы не нанесли.

Больше подробностей относительно резонансного случая на границе в Госпогранслужбе пообещали предоставить позже.

Нападение на пограничников на Сумщине: коротко