Нападавшие убежали вглубь Украины, – ГПСУ о нападении на охранников границы
Источник:24 канал
На Сумщине на участке украинско-российской границы произошло нападение на охранников границы. Преступники нанесли пограничникам телесные повреждения, прихватили их оружие и скрылись вглубь Украины, не пересекая границу с Россией.
В комментарии 24 каналу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал: пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Поиск преступников продолжается.
Важно На границе с Россией напали на украинских пограничников
Скорее всего, нападали не с территории России
В Госпогранслужбе пока не могут предоставить точную информацию о том, откуда именно произошло нападение: с территории Украины или России. Представитель пресс-службы ведомства отметил, что скорее всего, это все-таки была территория Украины.
В ГПСУ подчеркивают, что считают такую атаку на пограничников попыткой запугивания.
Нападавшие скрылись вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие,
– рассказал Демченко.
Сейчас на границе осуществляют усиленную охрану. Преступников, совершивших нападение, разыскивают.
В каком состоянии пострадавшие
К счастью, военнослужащие остались живы. Они получили телесные повреждения, но их состояние здоровья удовлетворительное.
Нападавшие забрали у военных табельное оружие, однако травм им охранникам границы не нанесли.
Больше подробностей относительно резонансного случая на границе в Госпогранслужбе пообещали предоставить позже.
Нападение на пограничников на Сумщине: коротко
- Произошло это ночью 18 июля возле украинско-российской границы.
- На двух охранников границы напали трое неизвестных и избили их.
- Злоумышленники завладели табельным оружием пограничников и скрылись.
- Позже оружие удалось найти и вернуть в подразделение.
- На место выехал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
- Границу на участке нападения усиленно охраняют.