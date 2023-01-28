Нападение с молотком на мужа Нэнси Пелоси: суд обнародовал жуткое видео

На Пола Пелоси – мужа Нэнси Пелоси – в октябре 2022 года совершили нападение. В сети опубликовали жуткие кадры.

Нэнси Пелоси заметила, что не видела кадры нападения и не собирается их смотреть. В то же время политик поблагодарила людей за помощь и заботу.

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Обнародованные кадры зафиксировала нательная камера одного из правоохранителей. Это произошло, когда полицейские пытались остановить нападение.

Вероятный нападающий – 42-летний Дэвид Дэнейп. На кадрах, зафиксированных камерой, видно, как мужчина разбивает стеклянное окно, чтобы попасть в дом супругов Пелоси. Далее в кадре – разговор Пелоси с диспетчером.

Правоохранители стучат в дверь дома. В то время Пелоси и нападающий стоят почти поблизости.

Нападение на Пола Пелоси: смотрите видео (осторожно, видео содержит кадры с насилием: 18+)

Пелоси попал в больницу с переломом черепа

После нападения с молотком Пелоси попал в больницу. У мужчины диагностировали перелом черепа, а также травмы кисти и правой руки. Пострадавшему провели срочную операцию.

Американские СМИ сообщили, что, очевидно, нападающий искал в доме именно Нэнси Пелоси. Ворвавшись в дом, он восклицал: "где Нэнси?".