Ненсі Пелосі зауважила, що не бачила кадри нападу й не збирається їх дивитися. Водночас політикиня подякувала людям за допомогу та турботу.

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Оприлюднені кадри зафіксувала натільна камера одного з правоохоронців. Це сталося, коли поліцейські намагалися зупинити напад.

Ймовірний нападник – 42-річний Девід Денейп. На кадрах, які зафіксувала камера, видно, як чоловік розбиває скляне вікно, аби потрапити до будинку подружжя Пелосі. Далі у кадрі – розмова Пелосі з диспетчером.

Правоохоронці стукають у двері будинку. У той час Пелосі та нападник стоять майже поблизу.

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Пелосі потрапив до лікарні з переломом черепа

Після нападу з молотком Пелосі потрапив до лікарні. У чоловіка діагностували перелом черепа, а також – травми кисті та правої руки. Постраждалому провели термінову операцію.

Американські ЗМІ повідомили, що, вочевидь, нападник шукав у будинку саме Ненсі Пелосі. Увірвавшись до будинку, він вигукував: "де Ненсі?".