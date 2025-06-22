Риск очень высок: Россия может прибегнуть к провокациям в странах НАТО

Россия имеет "окно возможностей" для потенциального нападения или провокаций против стран НАТО. Альянс пока не имеет четкого ответа на такие угрозы, что вызывает дискуссии относительно его способности эффективно реагировать.

Об этом уже открыто говорят в министерстве обороны одной из стран-членов НАТО. Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала подробнее описал угрозу со стороны России для натовских стран.

Смотрите также Сырский не исключает, что Россия может начать новое наступление из Беларуси после учений "Запад-2025"

Кто из европейских лидеров заговорил об эффективности НАТО

Риск нападения России на страны НАТО остается очень высоким. На это указывает не только украинская разведка, но и спецслужбы других стран, в частности Германии и Дании. С учетом запланированных российско-белорусских учений "Запад-2025", которые пройдут осенью на территории Беларуси, ситуация вызывает значительное беспокойство.

В то же время НАТО также готовится к масштабным учениям, и это – своеобразная попытка установить предохранители перед потенциальными угрозами. На самом деле, "окно возможностей" для России не такое уж и большое: через несколько лет страны Альянса будут значительно лучше подготовлены.

Представим условную ситуацию: Россия формирует группировку численностью 30 тысяч военных и вторгается в Литву. Хотя немецкая разведка считает, что наиболее уязвимой является Эстония. Вступив на территорию Литвы, Россия может решить ряд стратегических задач. Вероятен прорыв через Сувальский коридор, что имеет критическое значение для соединения Балтийских стран с остальными НАТО.

Что будет делать НАТО? Понятно, что отбиваться будут, но будет ли активирована 5 статья? Нанесет ли Альянс ответные удары по военным объектам на территории России и Беларуси? Возьмет ли НАТО полный контроль над воздушным пространством?

– отметил Александр Антонюк.

Украинские морские дроны типа Magura V5 и V7 могут стать эффективным инструментом для обороны, в частности в Балтийском море. Но на сегодня четкой позиции НАТО относительно действий в случае реального вторжения нет. Вероятно, такие решения появятся уже до конца года.

Сейчас Россия действительно имеет "окно возможностей", которое может закрыться уже через год. Именно поэтому военнослужащий не исключает возможности провокаций или даже спецопераций на территории стран-членов НАТО. Такие действия могут иметь обратный эффект, ведь под вопросом оказывается не только безопасность, но и сама эффективность Альянса.

Об этом уже открыто говорят и европейские политики, в частности министр обороны Италии Гвидо Крозетто: способно ли НАТО сегодня эффективно реагировать на новые угрозы. В странах Альянса уже ведутся новые серьезные дискуссии о будущем НАТО и его роли в мировой безопасности.