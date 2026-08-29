Россия разрабатывает сценарии операций в направлении Киева и Чернигова, – Палиса

Российское военное командование получило указание из Кремля проработать несколько возможных сценариев для активизации действий на северном направлении. В то же время на Востоке оккупанты вынуждены пересматривать свои сроки из-за медленного продвижения.

Как заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в беседе с журналистами, на данный момент речь идет исключительно о подготовке и планировании.

Сроки на Донбассе и темпы продвижения

Мы действительно получали информацию от разведки, причем подтвержденную из нескольких источников, о том, что военное руководство Вооруженных Сил Российской Федерации получило задание от политического руководства спланировать проведение подобной операции в нескольких вариантах в направлении Киева и Чернигова,

– сказал Палиса.

Несмотря на планы захватчиков, по словам бригадного генерала, на этих северных направлениях Украина пока не фиксирует формирование наступательных группировок.

Кроме того, россияне не отказались от планов создать буферные зоны глубиной до 20 километров в Харьковской, Сумской и частично Черниговской областях.

В то же время он напомнил, что главной целью оккупантов в восточных областях остается выход к административным границам Донецкой и Луганской областей.

Руководство в Кремле требует от своих военных достичь этих целей до 31 декабря. Впрочем, российское командование считает такие сроки нереалистичными и просит продлить дедлайн до 31 марта. По мнению Палисы, даже этот срок выглядит слишком оптимистичным для врага.

В целом темпы продвижения оккупационных войск на фронте продолжают снижаться. Украина при этом придерживается стратегии активной обороны.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что потенциальное наступление с северного направления потребует от России проведения новой мобилизации и длительной подготовки ударных подразделений.