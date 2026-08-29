Як заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса під час спілкування із журналістами, наразі йдеться виключно про підготовку та планування.

Дедлайни на Донбасі та темпи просування

Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних Сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова,

– сказав Паліса.

Попри плани загарбників наразі, за словами бригадного генерала, на цих північних напрямках Україна не фіксує формування наступальних угрупувань.

Крім того, росіяни не відмовились від планів створити буферні зони завглибшки до 20 кілометрів на Харківщині, Сумщині та частково Чернігівщині.

Водночас Паліса нагадав, що головною метою окупантів у східних областях залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Керівництво в Кремлі вимагає від своїх військових досягти їх до 31 грудня. Утім, російське командування вважає такі терміни нереалістичними та просить продовжити дедлайн до 31 березня. На думку Паліси, навіть цей строк виглядає занадто оптимістичним для ворога.

Загалом темпи просування окупаційних військ на фронті продовжують знижуватися. Україна при цьому зберігає стратегію активної оборони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що потенційний наступ із північного напрямку потребуватиме від Росії проведення нової мобілізації та тривалої підготовки ударних підрозділів.