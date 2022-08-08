Воздушные Силы ВСУ перечеркнули самый черный план россии по войне

Воздушным силам ВСУ, как и ВСУ в целом, не давали шансов от слова совсем. То, что московиты захватят доминирование в воздухе на раз-два, считалось почти свершившимся фактом.

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А Воздушные Силы ВСУ сделали так, что в глубину воздушного пространства Украины пилотируемая авиация врага боится заходить от слова совсем. И поэтому есть только террор крылатыми ракетами, которые перехватывают со средней эффективностью 1/5 – 1/3 от количества запущенных.

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С одной стороны, то, что враг не захватил доминирование в воздухе, – это нехватка подготовки, опыта и квалификации противника. А с другой – это следствие улучшенной подготовки Воздушных Сил ВСУ с 2014 года.

Если бы враг таки захватил доминирование в воздухе из-за нашей тотальной слабости, то большая война совсем по-другому шла бы.

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Сейчас же ключевая задача относительно Воздушных Сил ВСУ – это всеми правдами и неправдами идти к тому, чтобы наши партнеры дали нам полифункциональные истребители 4-го поколения и мы начали переходить на западные зенитно-ракетные среднего радиуса.

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