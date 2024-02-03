На вокзале в Париже мужчина с ножом напал на людей: несколько человек ранены
Источник:BFMTV
На Лионском вокзале мужчина напал на людей с ножом. Это произошло утром 3 февраля.
По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины. Об этом сообщило издание со ссылкой на полицию.
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На одном из крупнейших вокзалов Парижа мужчина напал с ножом на людей
События произошли около 8 часов утра в зале 3-й станции, расположенной под землей и ведущей, в частности, к пригородным поездам.
Правоохранители быстро отреагировали на нападение и арестовали нападавшего.
По предварительным данным, мужчина 1992 года рождения был уроженцем Мали. Как отметили в издании со ссылкой на неназванные источники, злоумышленник показал итальянские водительские права.
Национальная антитеррористическая прокуратура со своей стороны уточнила, что за ним ведется наблюдение. В издании отметили, что на данном этапе исключается террористический след.
Известно, что один из пострадавших получил серьезные ранения, ему оказали медицинскую помощь.
Из-за инцидента эвакуировали персонал магазинов, в работе общественного транспорта, проходящего через Лионский вокзал, перебои.
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- Во время воскресной службы 28 января в итальянской церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер произошло вооруженное нападение. Двое мужчин в масках ворвались в храм и открыли огонь.
- Как рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, неизвестные совершили нападение около 11:40 (по местному времени).
- Журналисты сообщили, что турецким властям удалось задержать двух нападавших. Они застрелили одного человека во время службы в церкви. Али Ерликая заявил, что есть предположение, что злоумышленники связаны с Исламским государством.