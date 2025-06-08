В Мюнхене женщина с ножом напала на прохожих: есть раненые, нападавшую застрелили
- В немецком Мюнхене два человека получили ранения в результате нападения женщины, вооруженной ножом.
- Злоумышленницу застрелили полицейские.
- Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.
В Мюнхене два человека были ранены в результате нападения женщины, вооруженной ножом. Это произошло в субботу, 7 июня.
Злоумышленницу застрелили правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
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Нападение с ножом в Мюнхене
В издании пишут, что 30-летняя женщина напала на прохожих на Лугу Терезы (Theresienwiese) в центре баварской столицы около 19:45 по местному времени.
"Полиция открыла огонь по нападавшей, от полученных травм она скончалась в больнице", – сообщают в СМИ.
Согласно информации правоохранительных органов, ранения получили 56-летний мужчина и 25-летняя девушка. Сейчас официальных данных о состоянии пострадавших нет.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. О мотиве нападавшей не сообщается. По информации газеты Bild, женщина могла страдать от психического расстройства.
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Напомним, в конце мая стало известно, что полицейские выясняют обстоятельства взрыва возле жилого дома в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, неизвестный из окна дома бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда.