"Ни одного часа тишины": Зеленский отреагировал на удар реактивного "Шахеда" по Одесской области

15 октября российские военные провели атаку на обычный магазин в Одесской области реактивным "Шахедом". В результате три человека получили ранения.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что президент сказал об ударе по Одесской области?

На месте атаки работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим. Президент подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

Фактически постоянно под ударами находятся жилые дома, магазины, объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура. Ни одного часа тишины,

– заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул важность международной поддержки для защиты украинцев от российских атак. Последние удары демонстрируют реакцию Москвы на сигналы, которые она получает от США, в частности относительно возможного дальнейшего ослабления санкций.

Санкции не должны быть сняты. Россия должна положить конец резне, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги на убийства этому не поспособствуют. Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор,

– подчеркнул президент.

Он призвал партнеров и в дальнейшем помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и защищать гражданскую инфраструктуру от российских ударов.

Напомним, 15 октября под ударом оказалась и Киевская область. Утром в столице раздались взрывы и сработала противовоздушная оборона.

В Печерском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории возле пятиэтажного жилого дома. В результате падения беспилотника повреждены фасад, часть кровли и окно дома, а также фасады двух соседних трехэтажных домов.

Во дворе загорелся автомобиль, на месте работают экстренные службы. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести. Троих раненых медики госпитализировали.