"Встретил" газом в лицо: в Киевской области мужчина напал на военнослужащего ТЦК

В Вишневом 29 мая мужчина распылил газ раздражающего действия в лицо представителю ТЦК и СП. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП.

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Нападение на представителя ТЦК на Киевщине

Инцидент произошел около 08:00 утра в городе Вишневое, Бучанского района. Военнослужащие группы оповещения РТЦК и СП, вместе с представителями Национальной полиции, проводили проверку военно-учетных документов. Нападающим оказался 27-летний мужчина.

Сейчас продолжаются следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

К слову, похожая ситуация случается не впервые. Так, в Кременчуге группа гражданских напала на представителей ТЦК, применив перцовый баллончик и травматический пистолет. Тогда в Полтавском ТЦК и СП объяснили, что нападение на военных было спланировано заранее.