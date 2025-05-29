Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП.

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Напад на представника ТЦК на Київщині

Інцидент стався близько 08:00 ранку у місті Вишневе, Бучанського району. Військовослужбовці групи оповіщення РТЦК та СП, разом із представниками Національної поліції, проводили перевірку військово-облікових документів. Нападником виявився 27-річний чоловік.

Наразі тривають слідчі дії, а також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику.

До слова, схожа ситуація трапляється не вперше. Так, у Кременчуці група цивільних напала на представників ТЦК, застосувавши перцевий балончик та травматичний пістолет. Тоді у Полтавському ТЦК та СП пояснили, що напад на військових був спланований завчасно.