В Харькове мужчина в военной форме столкнул парня с велосипеда: появилась реакция полиции

В сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме напали на велосипедиста в Харькове. Его сбросили на землю, перегородили ему дорогу двумя авто и заставили загрузить велосипед в микроавтобус.

В областном ТЦК отметили, что выясняют все детали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о конфликте велосипедиста и ТЦК

Инцидент произошел 25 февраля около 8 утра в одном из дворов на улице Мира, что в Индустриальном районе Харькова. На видео видно, как по тротуару возле многоэтажки едет мужчина на велосипеде. В это время, прячась за припаркованным авто, его ждет человек в военной форме и в черной балаклаве. Затем тот выпрыгивает и толкает велосипедиста.

Когда мужчина упал на землю, военнослужащий поднимает его за воротник, после чего начинается потасовка. Рядом останавливаются белый минивэн и белый микроавтобус, которые перекрывают улицу. Из машин выходит группа мужчин в форме, они окружают велосипедиста. В конце видео тот загружает свой велосипед в подогнанный микроавтобус и выходит из поля зрения камеры.

Пресс-секретарь полиции Харьковщины Алена Соболевская рассказала, предварительно, на видео сняли вторую встречу мужчины и людей в форме: во время первой – мужчина пытался убежать от них на велосипеде.

Соболевская говорит, что мужчину доставили в райотдел – оказалось, что он находится в розыске, как тот, кто самовольно оставил воинскую часть. Обстоятельства происшествия продолжают исследовать.