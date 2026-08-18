Об этом пишет Onet.

Как Туск отреагировал на инцидент в Быдгоще?

Дональд Туск публично обратился к мужчине и женщине, которых разыскивали после нападения на двух украинских детей в Быдгоще. Он заявил, что был потрясен информацией об агрессии в отношении 12-летнего мальчика и его 14-летней сестры.

Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях, мы знаем, что не все – ни со стороны Украины, ни со стороны Польши – в порядке, мы это осознаем, но нападение на детей – это антипольское действие,

– заявил польский премьер.

По его словам, Польша всегда гордилась тем, как относится к своим детям и к детям, ищущим в стране убежище.

Глава польского правительства также обратился непосредственно к двум взрослым, подозреваемым в нападении.

Этих двух "смелых" граждан, напавших на 12-летнего и 14-летнего ребенка, разыскивают. У меня для них есть сообщение. До конца недели вас задержат. Для вас будет гораздо лучше, можете спросить у знакомого юриста, если вы обратитесь в полицию еще сегодня. Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда в конце недели, после задержания, вы будете отвечать за содеянное,

– подчеркнул польский премьер.

Напомним, инцидент произошел 14 августа на детской площадке возле железнодорожного вокзала в Бидгоще. Двое взрослых напали на 14-летнюю девочку и ее 12-летнего брата.

По данным украинского консульства, причиной агрессии могло стать то, что дети разговаривали между собой на украинском языке. Нападавшие, по сообщениям, выкручивали детям руки, ломали их игрушки, угрожали и оскорбляли их.

Польская полиция сообщила о задержании 46-летней женщины и 34-летнего мужчины, которые могут быть причастны к инциденту. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.